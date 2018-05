Polizei sucht mit Fotos nach Angreifern aus Straßenbahn

Berlin. Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach vier Männern, die in einer Straßenbahn einen 24-Jährigen brutal angegriffen haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 6. August des vergangenen Jahres in einer Tram der Linie M10, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der junge Mann war demnach gegen 3.30 Uhr kurz vor der Haltstelle Frankfurter Tor mit den Angreifern in Streit geraten. Die vier Männer begannen, ihn zu schlagen und zu treten. Auch als er am Boden lag, ließen sie den Angaben zufolge nicht von ihm ab. Anschließend flüchteten sie. Der zum damaligen Zeitpunkt 24-Jährige wurde verletzt.

( dpa )