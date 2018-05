Eishockey Eisbären gehen mit 22 Final-Teilnehmern in die neue Saison

Berlin. Der deutsche Vizemeister Eisbären Berlin geht mit 22 Final-Teilnehmern in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Zwölf Spielerverträge wurden verlängert, zehn hatten noch eine weitere Laufzeit, teilte der Verein am Donnerstag mit. Als Abgänge stand neben Trainer Uwe Krupp (zu Sparta Prag) bisher Torhüter Petri Vehanen (40) fest. Hinzu kommen Blake Parlett und Sven Ziegler, die den Verein ebenfalls verlassen werden. Mit Verteidiger Jens Baxmann und den Stürmern Nick Petersen sowie Rihards Bukarts dauern die Vertrags-Gespräche nach Vereinsmitteilung noch an.

"Wir danken allen Spielern, besonders aber auch Petri Vehanen, Blake Parlett und Sven Ziegler für ihre harte Arbeit und ihren Einsatz im Eisbären-Trikot und wünschen ihnen viel Erfolg auf ihren neuen Wegen", erklärte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

( dpa )