Pokalfinals von Berlin und Brandenburg um 17.00 Uhr

Berlin. Die Fußball-Landespokalfinals in Berlin und Brandenburg finden jeweils am 21. Mai um 17.00 Uhr statt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte die Duelle zwischen dem BFC Dynamo und Berliner SC sowie dem SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus jeweils zur spätesten der drei möglichen Anstoßzeiten an.

Insgesamt werden am sogenannten Finaltag der Amateure alle 21 Landespokalfinals ausgetragen. Die Partien werden in einer Konferenz von der ARD gezeigt. Der Sieger der Endspiele von Berlin und Brandenburg schafft es jeweils in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals und erhält eine Prämie in sechsstelliger Höhe.

( dpa )