Radfahrer von Hund gebissen und danach beraubt

Berlin. Im Berliner Schlosspark Bellevue ist ein Radfahrer nach eigener Aussage unvermittelt von einem Hund attackiert, gebissen und danach von maskierten Angreifern beraubt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gibt es für den Übergriff am Mittwochnachmittag keine Zeugen. Nach Schilderungen des 50-Jährigen war er mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Plötzlich sei er vermutlich von einem Schäferhund angefallen worden. Demnach stürzte er, die Maskierten entrissen ihm den Rucksack und flüchteten. Der Radfahrer erlitt eine Bissverletzung an der Hand, wollte sich aber laut Polizei zunächst nicht behandeln lassen.

