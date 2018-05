Philosoph Precht: Digitalisierung vernichtet Millionen Jobs

Berlin. Für den Philosophen Richard David Precht liegt die größte Herausforderung der Digitalisierung in einer veränderten Arbeitswelt. "Die Digitalisierung wird neue Arbeitsplätze schaffen, aber sie wird auch sehr viele alte vernichten", sagte er am Rande der Internetkonferenz re:publica.

Die Menschen, die in den alten Jobs tätig sind, würden zum größten Teil nicht in den neu entstehenden arbeiten können. "Das heißt, wir kriegen einige Millionen Arbeitslose, für die keine Jobs mehr da sind, die wir in den Arbeitsmarkt nicht mehr integrieren können. Das wird unser soziales Sicherungssystem nicht mehr aushalten."