Berlin. Eine 32 Jahre alte Frau ist von einem Unbekannten in einem Geschäft in Berlin-Wilmersdorf überfallen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist die Mitarbeiterin des Ladens in der Blissestraße von dem unbekannten Mann am Mittwochabend mit einer Schusswaffe bedroht worden.

Nachdem der mutmaßliche Räuber Geld von der 32-Jährigen verlangte, floh er mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt.

( dpa )