Zehn Jahre Hilfsangebote für Stalker in Berlin

Berlin. Rund 1000 Menschen, die andere durch Nachstellungen massiv belästigten, haben sich in den vergangenen zehn Jahren an die Berliner Beratungsstelle "Stop-Stalking" gewandt. Sie wollten lernen, mit ihren Verfolgungen aufzuhören. Das geht aus einer Bilanz der Initiatoren hervor. Stalking bedeutet im Englischen "anpirschen". Ein Stalker verfolgt, belästigt oder bedroht sein Opfer - zum Beispiel mit Briefen, Anrufen, Mails, beharrlichem Auflauern oder Nachspionieren. Oft geht es um Trennungen nach Liebesbeziehungen. Seit 2014 bietet die "Stop Stalking" auch Beratungen für die Opfer von Nachstellungen an. 2000 Menschen nahmen dieses Angebot bisher an, heißt es in der Bilanz.

( dpa )