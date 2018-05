Polizei sucht nach schwerem Fahrradunfall weiter nach Zeugen

Berlin. Nach dem schweren Unfall einer 17-Jährigen Radfahrerin im Berliner Ortsteil Karow sucht die Polizei weiter nach einem flüchtigen Transporterfahrer. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt und wie es zu dem Unfall am Mittwochnachmittag kam, war auch am Donnerstag zunächst noch unklar. Die junge Frau hatte bei dem Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und einen weißen Transporter mit hoher Geschwindigkeit davonfahren sehen. An ihm sollen Magnetschilder mit den Buchstaben "dpd" befestigt gewesen sein. Die Polizei sucht auch mögliche Zeugen.

( dpa )