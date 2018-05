Der Müll nach dem 1. Mai ist weg, die Fragen bleiben

"Revolutionäre" Mai-Demo in Berlin verläuft weitgehend friedlich Im Berliner Stadtteil Kreuzberg sind am 1. Mai mehrere tausend Teilnehmer einer linken Protestkundgebung weitgehend friedlich durch die Straßen gezogen. Die Polizei registrierte lediglich kleinere...

Berlin. Müllberge, Scherbenhaufen, Ansammlungen von Pfandflaschen – die Verwüstungen nach den Mai-Feierlichkeiten in Kreuzberg waren beachtlich. Und auch, wenn schon am Mittwochmittag fast nichts mehr davon zu sehen war, werfen die Müllberge Fragen auf. Nicht allein nach den Kosten. Sondern auch, ob es Sinn hat, den 1. Mai in Kreuzberg mit zwei parallelen Partyzonen zu begehen.

Während auf den beiden Festarealen die Müllentsorgung vorher geregelt war – im Görlitzer Park wurden die Gäste auf Glasflaschen und Dosen kontrolliert, die nicht mit hineindurften, auf dem "Myfest" sammelten bis zu 40 Ordner ständig Glasflaschen ein – wurden die Straßen und Plätze rundum zur Müll-Problemzone. Von Alt-Treptow bis zum Graefekiez gab es bis in die Nacht spontane "Nebenpartys". Kleinkünstler und fliegende Händler sorgten für gute Stimmung, aber auch für Müll. Ein Grund war, dass schon am Nachmittag die Eingänge des Görlitzer Parks zeitweilig wegen Überfüllung (12.500 Besucher) geschlossen wurden, ebenso beim "Myfest" mit bis zu 40.000 Gästen. So wurde außerhalb gefeiert.

Gut gefüllt: Menschenmassen drängen sich über das Myfest. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine junge Frau mit Sonnenschirm beim Myfest in Kreuzberg. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

„Free healing“ (“Gratis-Heilung“) verspricht diese Frau - und umarmt einen Mann. Foto: Maurizio Gambarini

Und hier gibt es „Free Hugs“, also Gratis-Umarmungen. Foto: Maurizio Gambarini

Ein Parkbesucher tanzt mit nacktem Oberkörper. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut



Ein Fotograf ist auf eine Leiter gestiegen, um ein Überblicks-Foto vom Myfest zu machen. Foto: Maurizio Gambarini

Besucher tanzen... Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

... auf dem Myfest. Foto: Maurizio Gambarini

„Love Revolution“ fordert ein Teilnehmer mit dieser Fahne. Foto: Maurizio Gambarini

Die Oranienstraße hatte sich am Nachmittag bereits gut gefüllt. Foto: Maurizio Gambarini



Menschen tanzen beim Myfest auf der Oranienstraße. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Ein Mann fotografiert beim „Myfest“ ein Selfie von einer Leiter. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Auf der Oranienstraße führt ein Artist seine Künste vor. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Glasflaschen und Plastikbecher an einem Myfest-Stand. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hunderte Menschen beim Myfest in Kreuzberg. Auch Ballons sind hier zu kaufen. Zum Beispiel ein Einhorn. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Menschen tanzen auf der Straße in Kreuzberg. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Besucher tanzen beim Myfest auf der Straße, begleitet von Trommel-Klängen. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Polizisten sichern das Myfest. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Zahlreiche Besucher feiern beim Kreuzberger Maifest „MaiGörli“ im Görlitzer Park. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Der Görlitzer Park hatte sich bereits am früheren Nachmittag zu rund zwei Dritteln gefüllt. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Am Nachmittag war der Park bereits zu rund zwei Dritteln gefüllt. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Viele Menschen haben sich im Park einen Sitzplatz gesucht und genießen das milde Wetter. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Polizisten einer Einsatzhundertschaft gehen beim „MaiGörli“ durch den Görlitzer Park. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Parkbesucher vor einer bunten Wand im Görlitzer Park. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hunderte Menschen sammelten sich in Grunewald. Sie wollten dort eine 1.-Mai-Demo abhalten. Einige der Teilnehmer haben Transparente dabei. Foto: Reto Klar



Polizisten durchsuchen die Demonstranten, ehe sich der Aufzug in Bewegung setzte. Foto: Reto Klar

Polizisten haben in Grunewald Stellung bezogen. Foto: Reto Klar

Ein Demo-Teilnehmer beim Aufzug in Grunewald. Foto: Reto Klar

Zahlreiche Besucher haben sich beim Mai-Fest der Gewerkschaften am Brandenburger Tor versammelt. Unter dem Motto „Solidarität. Vielfalt. Gerechtigkeit.“ demonstrieren der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Gewerkschaften zum Tag der Arbeit. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Der Demonstrationszug der Gewerkschaften kommt am Brandenburger Tor an. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Besucher beim Mai-Fest auf der Straße des 17. Juni. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Mehrere hundert Menschen haben sich in Grunewald zu einer 1.-Mai-Demo versammelt. Foto: Reto Klar

Feuerwehrleute protestieren bei der zentralen DGB-Kundgebung am Brandenburger Tor. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Irene Schulz, Mitglied des Hauptvorstands der IG Metall, spricht bei der zentralen DGB-Kundgebung am Brandenburger Tor. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Christian Hoßbach, Bezirksvorsitzender DGB Berlin-Brandenburg, bei der zentralen Kundgebung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist bei der DGB-Kundgebung dabei und spricht vom Pult aus zu den Teilnehmern. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

BSR war mit 100 Mitarbeitern schon in der Nacht im Einsatz

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) war bereits in der Nacht im Einsatz. Rund 100 Beschäftigte und 45 Fahrzeuge entsorgten Flaschen und Plastikbecher, aber auch Verpackungsmaterial von Händlern. Die vermüllten Straßen waren am frühen Morgen wieder befahrbar, das Gelände des Görlitzer Parks war am Mittag fertig gesäubert, wie es beim Bezirksamt hieß. In den Veranstaltungsbereichen sammelte die BSR insgesamt 150 Kubikmeter Abfall ein. "Das war etwas weniger als im Vorjahr, als 195 Kubikmeter anfielen", sagte BSR-Sprecher Sebastian Harnisch. "Aus unserer Sicht haben sich die Zugangskontrollen im Görlitzer Park ausgezahlt." Zu Kosten äußerten sich weder BSR noch Bezirk.

2017 hatte es eine Woche gedauert, um die Müllberge der nicht angemeldeten 1.-Mai-Party im Görlitzer Park zu beseitigen. Die Veranstaltung "MaiGörli" sollte dies mit Einlasskontrollen und Müllkonzept verhindern. Doch nicht alle waren mit dem neuen Fest zufrieden. Anwohner störten sich an den Zäunen und dem kommerziellen Konzept auf dem einstigen Bahnhofsgelände, das sie sich einst als Park erobert hatten. Auch Halis Sönmez, Gründer und Veranstalter des traditionellen "Myfests", zeigte sich irritiert über die kommerzielle Konkurrenzveranstaltung.

Das "Myfest", getragen von Anwohnern und Initiativen, gilt seit 2003 als Garant, um die früher üblichen Krawalle zu verhindern und ist ein internationales Aushängeschild des Bezirks. Halis Sönmez versichert, das "Myfest" werde es auch 2019 wieder geben. Über das Pro und Kontra der Party "MaiGörli" werden Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und das Bezirksamt zunächst mit den Anwohnern selbst sprechen. Ein erstes Treffen dazu ist für den 14. Juni geplant.

