Darum blieb der 1. Mai dieses Jahr so friedlich

Berlin. Nach den Demonstrationen am 1. Mai hat die Polizei am Mittwoch ein positives Fazit gezogen: Das Myfest und das neu ins Leben gerufene MaiGörli verliefen ohne größere Störungen. Beim Umzug einer Spaßguerilla durch Grunewald registrierten die Beamten 68 Sachbeschädigungen. Auch hier blieb es aber gewaltfrei. Auch die traditionell konfliktbeladene "Revolutionäre 1. Mai-Demo" war friedlicher als in den Vorjahren: 103 Festnahmen, knapp 200 Strafanzeigen und 20 leicht verletzte Einsatzkräfte. Polizeisprecher Thomas Neuendorf: "Es war der friedlichste Mai seit dem erstmaligen Ausbruch der Gewalt am 1. Mai 1987." Woran das liegt? Die Berliner Morgenpost nennt die fünf wichtigsten Gründe:

Myfest und MaiGörli lassen den Militanten keinen Platz

Dröhnende Hip-Hop-Beats, lärmende Punk-Gitarren und türkische Volksmusik, dazu Köfte – und jede Menge Bier und Caipirinha: Im Viertel rund um die Oranienstraße ist es am 1. Mai deutlich lauter geworden als in den Jahren nach dem erstmaligen Gewaltausbruch im Jahr 1987. Das Myfest, so der Name des Straßenfestes ist eine Erfolgsstory. Das Kalkül der Anwohner, die die anfangs überschaubare Party 2003 ins Leben riefen, ist aufgegangen. Denn die Kreuzberger und ihre Gäste haben sich das Viertel zurückgeholt – und die selbst ernannten "Revolutionäre" gerieten ins Hintertreffen. Einziger Wermutstropfen: Anders als angedacht wird das Myfest kaum noch als politische Veranstaltung wahrgenommen – sondern eher als Trink- und Fressmeile mit zweifelhaftem Sound-Erlebnis. Ähnliches gilt für das MaiGörli: Gut organisiert, eher nichts für Familien mit kleinen Kindern – aber ein wirkungsvolles Mittel gegen Linksmilitante.

Gut gefüllt: Menschenmassen drängen sich über das Myfest. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine junge Frau mit Sonnenschirm beim Myfest in Kreuzberg. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

„Free healing“ (“Gratis-Heilung“) verspricht diese Frau - und umarmt einen Mann. Foto: Maurizio Gambarini

Und hier gibt es „Free Hugs“, also Gratis-Umarmungen. Foto: Maurizio Gambarini

Ein Parkbesucher tanzt mit nacktem Oberkörper. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut



Ein Fotograf ist auf eine Leiter gestiegen, um ein Überblicks-Foto vom Myfest zu machen. Foto: Maurizio Gambarini

Besucher tanzen... Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

... auf dem Myfest. Foto: Maurizio Gambarini

„Love Revolution“ fordert ein Teilnehmer mit dieser Fahne. Foto: Maurizio Gambarini

Die Oranienstraße hatte sich am Nachmittag bereits gut gefüllt. Foto: Maurizio Gambarini



Menschen tanzen beim Myfest auf der Oranienstraße. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Ein Mann fotografiert beim „Myfest“ ein Selfie von einer Leiter. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Auf der Oranienstraße führt ein Artist seine Künste vor. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Glasflaschen und Plastikbecher an einem Myfest-Stand. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hunderte Menschen beim Myfest in Kreuzberg. Auch Ballons sind hier zu kaufen. Zum Beispiel ein Einhorn. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Menschen tanzen auf der Straße in Kreuzberg. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Besucher tanzen beim Myfest auf der Straße, begleitet von Trommel-Klängen. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Polizisten sichern das Myfest. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Zahlreiche Besucher feiern beim Kreuzberger Maifest „MaiGörli“ im Görlitzer Park. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Der Görlitzer Park hatte sich bereits am früheren Nachmittag zu rund zwei Dritteln gefüllt. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Am Nachmittag war der Park bereits zu rund zwei Dritteln gefüllt. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Viele Menschen haben sich im Park einen Sitzplatz gesucht und genießen das milde Wetter. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Polizisten einer Einsatzhundertschaft gehen beim „MaiGörli“ durch den Görlitzer Park. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Parkbesucher vor einer bunten Wand im Görlitzer Park. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hunderte Menschen sammelten sich in Grunewald. Sie wollten dort eine 1.-Mai-Demo abhalten. Einige der Teilnehmer haben Transparente dabei. Foto: Reto Klar



Polizisten durchsuchen die Demonstranten, ehe sich der Aufzug in Bewegung setzte. Foto: Reto Klar

Polizisten haben in Grunewald Stellung bezogen. Foto: Reto Klar

Ein Demo-Teilnehmer beim Aufzug in Grunewald. Foto: Reto Klar

Zahlreiche Besucher haben sich beim Mai-Fest der Gewerkschaften am Brandenburger Tor versammelt. Unter dem Motto „Solidarität. Vielfalt. Gerechtigkeit.“ demonstrieren der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Gewerkschaften zum Tag der Arbeit. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Der Demonstrationszug der Gewerkschaften kommt am Brandenburger Tor an. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Besucher beim Mai-Fest auf der Straße des 17. Juni. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Mehrere hundert Menschen haben sich in Grunewald zu einer 1.-Mai-Demo versammelt. Foto: Reto Klar

Feuerwehrleute protestieren bei der zentralen DGB-Kundgebung am Brandenburger Tor. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Irene Schulz, Mitglied des Hauptvorstands der IG Metall, spricht bei der zentralen DGB-Kundgebung am Brandenburger Tor. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Christian Hoßbach, Bezirksvorsitzender DGB Berlin-Brandenburg, bei der zentralen Kundgebung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist bei der DGB-Kundgebung dabei und spricht vom Pult aus zu den Teilnehmern. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Versammlungsrecht und Umgang mit 18-Uhr-Demo

In Berlin hat sich die Meinung durchgesetzt, dass die 18-Uhr-Demonstration auch ohne Anmeldung laufen darf. Einsatzleiter Sigfried Peter-Wulff sagt, dass eine Anmeldung vor allem dazu diene, dass die Polizei informiert sei. Und das sei man – ob mit oder ohne Anmeldung. Verbieten oder verhindern könnte man die Demonstration ohnehin nicht. Die Polizei beruft sich auf den "Brokdorf-Beschluss" des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1985. Darin heißt es, dass die Nichtanmeldung einer Versammlung nicht automatisch zum Verbot oder zu der Auflösung der Versammlung führt. Zwar ist das Nichtanmelden einer Demonstration eine Straftat. Die Polizei ermittelte bei der Mai-Demonstration 2017 zwei Verdächtige und führte Hausdurchsuchungen durch. Doch ein Gerichtsverfahren gab es noch nicht.

Die Polizeitaktik

Über die Jahre hat die Berliner Polizei ihre Taktik der beweissicheren Festnahmen perfektioniert. Während es früher breitflächige Konfrontationen mit Wasserwerfern gab, bei denen der Staat seine volle Macht demonstrierte, ist man heute zu den effektiveren beweissicheren Festnahmen übergangenen. Straftaten werden dokumentiert und die Straftäter gezielt von Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten festgenommen. In diesem Jahr hielt sich die Polizei zudem so sehr zurück wie noch nie – und nutzte einen taktischen Fehler der Linksextremen aus. Als die Demonstranten selbst uneinig waren, ob sie nun wie angekündigt bis zum Schlesischen Tor laufen oder umkehren wollen, ging die Polizei dazwischen und sprengte so die Demonstration in viele kleine Teile.

Den Linksmilitanten misslingt die Mobilisierung

Weniger Teilnehmer als in den Vorjahren, kaum Gewaltausbrüche gegen "die Bullen" oder "das System" und auch der angekündigte Sturm auf das "MaiGörli" und das "Meer aus PKK-Fahnen" blieben aus: Aus Sicht der linksmilitanten Autonomenszene war die diesjährig "Revolutionäre 1. Mai-Demo" ein Flop. Wer sich in den Sicherheitsbehörden umhört, erfährt warum: Der Szene habe das beherrschende Thema gefehlt, um Anhänger und Sympathisanten zu mobilisieren. Tatsächlich lässt sich gegen steigende Mieten auch ohne die linken Krawallmacher protestieren. Zum Fiasko geriet auch der Versuch, angesichts des Einmarschs türkischer Truppen in syrische Kurdengebiete, gemeinsame Sache mit Anhängern der kurdischen PKK zu machen. Die Kurden hatten auf die deutschen Möchtegern-Revolutionäre keine Lust. Auch die Szene selbst war sich uneins. Ein Teil des schwarzen Blocks wollte in der Mitte des Umzugs in Richtung Myfest umkehren. Der andere Teil wusste davon nichts, sodass sich die Gruppen blockierten. "Warum machen wir das überhaupt noch?" Diese Frage dürfte nun in der Szene heiß diskutiert werden.

Der Ausblick

Szene-Kenner rechnen damit, dass es in den kommenden Wochen zu dezentralen Aktionen kommen wird. Im Netz rufen Linksextremisten vom 10. bis 13. Mai zu Chaostagen auf. In einem Video werden Kameras abgerissen, Wände besprüht und Brände gezeigt. Hinzu kommt, dass am 14. Mai vor dem Landgericht erneut über eine Räumung der Autonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße verhandelt wird.

