Mann bei Verkehrsunfall an Partymeile getötet

Berlin. Nahe dem großen Festgebiet vom 1. Mai in Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann vermutlich bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Die Polizei sucht nach einem Lastwagenfahrer, der an dem Unfall am Lausitzer Platz beteiligt gewesen sein soll, wie die Polizei mitteilte. Der Tote soll nun obduziert werden, um die genaue Todesursache und möglichen Alkohol oder Drogen im Blut festzustellen. Am Abend des 1. Mai und in der Nacht zu Mittwoch waren auf der Skalitzer Straße und am Görlitzer Park nahe dem Unfallort Zehntausende junge Menschen zum Trinken und Feiern unterwegs. Die Zeitung "B.Z." hatte zuerst darüber berichtet.

( dpa )