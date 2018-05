Aufgabe im Mathematik-Abitur vorsorglich ausgetauscht

Potsdam. Für die schriftlichen Mathematik-Abiturprüfungen in Brandenburg musste am Mittwoch vorsorglich eine Teilaufgabe ausgetauscht werden. Nach dem Einbruch in ein Gymnasium in Niedersachsen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Prüfungsaufgaben vorzeitig bekannt geworden seien, teilte das Bildungsministerium mit. Über den Vorfall waren die Kultusministerien der Bundesländer am Montag informiert worden. Den Schülern entstehe dadurch kein Nachteil, hieß es.

Der Einbruch war am Montagmittag entdeckt worden, teilte das niedersächsische Bildungsministerium mit. Danach wurden in einem mehrstufigen, verschlüsselten Verfahren die Alternativaufgaben versandt. Da sich die Länder aus einem gemeinsamen Pool auf die Prüfungsaufgaben bedienen, waren auch andere Bundesländer betroffen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Aufgaben nicht unbedingt das Ziel der Diebe. Da aber nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Prüfungsaufgaben kopiert worden sind, wurde ein Notfallplan aktiviert.

( dpa )