Berlin. Nach den Demonstrationen und Feiern am 1. Mai dauern die Aufräumarbeiten der Berliner Stadtreinigung an. 100 Beschäftigte waren am Mittwoch mit 45 Fahrzeugen schon kurz nach Mitternacht im Einsatz, um Partymüll von den Berliner Straßen und Parks zu entfernen, wie die BSR auf Twitter mitteilte. Insgesamt verzeichnete die Stadtreinigung 150 Kubikmeter Abfall, so viel wie etwa 150 große Müllcontainer.

( dpa )