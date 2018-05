Mann erschossen - Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Er soll einen 32-Jährigen in Berlin-Kreuzberg mit drei Schüssen getötet haben: Vor dem Landgericht hat ein 23-Jähriger nun alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe weder auf den Mann geschossen, noch habe er die Absicht gehabt, ihn zu töten, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung seines Verteidigers. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den 32-Jährigen im September 2016 mit drei Schüssen in einem Häuserdurchgang am Kottbusser Tor getötet zu haben. Der Mann starb kurze Zeit später an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Am Freitag will das Gericht die ersten Zeugen vernehmen.

( dpa )