Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Berlin. Zwei Kinder sind beim Überqueren von Straßen in Berlin am Dienstag schwer verletzt worden. Im Stadtteil Oberschöneweide konnte ein Autofahrer mittags nicht mehr rechtzeitig abbremsen, als ein zehnjähriges Mädchen zwischen geparkten Autos in der Nalepastraße auf die Fahrbahn lief. Das Kind wurde über die Motorhaube gegen die Frontscheibe geschleudert und erlitt schwere Verletzungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wenige Stunden später wollte ein zehnjähriger Junge die Holzstraße im Stadtteil Gesundbrunnen überqueren. Auch er wurde von einem Auto erfasst, als er zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn rannte. Das Kind erlitt einen offenen Knochenbruch.

( dpa )