1. Mai: Polizeigewerkschaft hofft auf friedliche Trendwende

Berlin. Nach den bundesweit weitgehend friedlichen Demonstrationen zum Tag der Arbeit hofft die Gewerkschaft der Polizei auf eine Trendwende weg von Krawall und Gewalt. "Am 1. Mai sollten Themen wie gerechte Löhne, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Folgen der Digitalisierung die Berichterstattung in den Medien dominieren und nicht Bilder von Krawall und Zerstörung", sagte der Bundesvorsitzende Oliver Malchow am Mittwoch. Der friedliche Verlauf der Demonstrationen und Feste sei dem hohen Polizeieinsatz zu verdanken.

In der Vergangenheit war es vor allem in Berlin und Hamburg bei den "revolutionären 1. Mai-Demonstrationen" häufig zu Ausschreitungen linker und linkextremer Gruppen gekommen. In diesem Jahr sind die Protestzüge weitgehend friedlich geblieben. Die Berliner Polizei zählte rund 6000 Teilnehmer, in Hamburg nahmen rund 2200 Menschen teil. Mehrere tausend Beamte waren in beiden Städten im Einsatz.

( dpa )