Hochschwangere Frau bei Fahrrad-Unfall verletzt

Eine hochschwangere Frau ist am Dienstag bei einem Unfall in Karlshorst verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 30-Jährige gegen 16.40 Uhr mit ihrem Fahrrad und einem Kinderanhänger an der Stolzenfelsstraße unterwegs. Laut ihrer Aussage war ein Unbekannter mit seinem Fahrrad extrem dicht auf die Frau aufgefahren.

Daraufhin sei sie in die Spurrille der Straßenbahn geraten und zu Fall gekommen. Ihre zweijährige Tochter, die in dem Anhänger saß, wurde nicht verletzt. Die Frau kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Unfallverursacher dauern an.

( BM )