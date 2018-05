Angriff mit Messer: Mann muss notoperiert werden

Berlin. Ein 42-Jähriger ist in Berlin-Pankow mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach der Tat am Dienstagabend in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Angaben zu seinem Zustand konnte die Behörde zunächst nicht machen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Mann gegen 20.45 Uhr von einem bislang Unbekannten angegriffen. Dieser soll ihm mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Als der 42-Jährige um Hilfe schrie, flüchtete der Täter. Die Kriminalpolizei ermittelt, eine Übernahme den Falls durch die Mordkommission wird Polizeiangaben zufolge derzeit geprüft. In welchem Verhältnis Opfer und Täter standen und warum es zu dem Angriff kam, war zunächst unklar.

( dpa )