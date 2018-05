Die Frau kam in ein Krankenhaus

Die 31-Jährige wurde an der Unterbaumstraße in Mitte von einem Transporter angefahren. Sie erlitt Kopfverletzungen.

Eine Radfahrerin ist in Mitte bei einem Unfall schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wurde die 31-Jährige am Dienstagabend beim Überqueren einer Straße an einer Ampel von einem Kleintransporter angefahren.

Rettungskräfte brachten die Frau mit Kopf- und Oberkörperverletzungen in eine Klinik. "Wir prüfen noch, ob die Radfahrerin die Ampel bei Rot überquert hat", sagte ein Polizeisprecher. Zum Fahrer des Transporters machte die Behörde keine Angaben.

( dpa )