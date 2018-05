1. Mai in Berlin: Das ist die erste Bilanz der Polizei

Die Hauptstadt-Polizei ist erleichtert: Der 1. Mai in Berlin war so friedlich wie lange nicht mehr.

Berlins neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat sich zufrieden mit dem Verlauf des 1. Mai in der Hauptstadt gezeigt. "Unser Konzept ist aufgegangen, die Doppelstrategie hat getragen", sagte Slowik der Deutschen Presse-Agentur. "Es scheint den linken Gewalttätern nicht mehr ganz so leicht zu fallen, Mitstreiter für Gewalttaten zu finden."

Erstmals seit vielen Jahren blieb die sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin-Kreuzberg weitgehend ohne Gewaltausbrüche. Auch die Zahl der Demonstranten sank. Laut Polizei kamen etwa 6000 Teilnehmer, im Vorjahr waren noch etwa 8000.

Die Polizei sprach von deutlich weniger Straftaten als 2017. Es seien in diesem Jahr auch kaum Einsatzkräfte verletzt worden, so Slowik. Für sie war es der erste 1. Mai-Einsatz, die Juristin ist erst seit drei Wochen im Amt.

Gut gefüllt: Menschenmassen drängen sich über das Myfest. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine junge Frau mit Sonnenschirm beim Myfest in Kreuzberg. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

„Free healing“ (“Gratis-Heilung“) verspricht diese Frau - und umarmt einen Mann. Foto: Maurizio Gambarini

Und hier gibt es „Free Hugs“, also Gratis-Umarmungen. Foto: Maurizio Gambarini

Ein Parkbesucher tanzt mit nacktem Oberkörper. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut



Ein Fotograf ist auf eine Leiter gestiegen, um ein Überblicks-Foto vom Myfest zu machen. Foto: Maurizio Gambarini

Besucher tanzen... Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

... auf dem Myfest. Foto: Maurizio Gambarini

„Love Revolution“ fordert ein Teilnehmer mit dieser Fahne. Foto: Maurizio Gambarini

Die Oranienstraße hatte sich am Nachmittag bereits gut gefüllt. Foto: Maurizio Gambarini



Menschen tanzen beim Myfest auf der Oranienstraße. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Ein Mann fotografiert beim „Myfest“ ein Selfie von einer Leiter. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Auf der Oranienstraße führt ein Artist seine Künste vor. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Glasflaschen und Plastikbecher an einem Myfest-Stand. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hunderte Menschen beim Myfest in Kreuzberg. Auch Ballons sind hier zu kaufen. Zum Beispiel ein Einhorn. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Menschen tanzen auf der Straße in Kreuzberg. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Besucher tanzen beim Myfest auf der Straße, begleitet von Trommel-Klängen. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Polizisten sichern das Myfest. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Zahlreiche Besucher feiern beim Kreuzberger Maifest „MaiGörli“ im Görlitzer Park. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Der Görlitzer Park hatte sich bereits am früheren Nachmittag zu rund zwei Dritteln gefüllt. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Am Nachmittag war der Park bereits zu rund zwei Dritteln gefüllt. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Viele Menschen haben sich im Park einen Sitzplatz gesucht und genießen das milde Wetter. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Polizisten einer Einsatzhundertschaft gehen beim „MaiGörli“ durch den Görlitzer Park. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Parkbesucher vor einer bunten Wand im Görlitzer Park. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hunderte Menschen sammelten sich in Grunewald. Sie wollten dort eine 1.-Mai-Demo abhalten. Einige der Teilnehmer haben Transparente dabei. Foto: Reto Klar



Polizisten durchsuchen die Demonstranten, ehe sich der Aufzug in Bewegung setzte. Foto: Reto Klar

Polizisten haben in Grunewald Stellung bezogen. Foto: Reto Klar

Ein Demo-Teilnehmer beim Aufzug in Grunewald. Foto: Reto Klar

Zahlreiche Besucher haben sich beim Mai-Fest der Gewerkschaften am Brandenburger Tor versammelt. Unter dem Motto „Solidarität. Vielfalt. Gerechtigkeit.“ demonstrieren der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Gewerkschaften zum Tag der Arbeit. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Der Demonstrationszug der Gewerkschaften kommt am Brandenburger Tor an. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Besucher beim Mai-Fest auf der Straße des 17. Juni. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Mehrere hundert Menschen haben sich in Grunewald zu einer 1.-Mai-Demo versammelt. Foto: Reto Klar

Feuerwehrleute protestieren bei der zentralen DGB-Kundgebung am Brandenburger Tor. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Irene Schulz, Mitglied des Hauptvorstands der IG Metall, spricht bei der zentralen DGB-Kundgebung am Brandenburger Tor. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Christian Hoßbach, Bezirksvorsitzender DGB Berlin-Brandenburg, bei der zentralen Kundgebung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist bei der DGB-Kundgebung dabei und spricht vom Pult aus zu den Teilnehmern. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Zahl der Festnahmen im "unteren zweistelligen Bereich"

Die Zahl der Festnahmen stand noch nicht fest, sie liege aber im "unteren zweistelligen Bereich", hieß es. Eine Bilanz sollte am Mittwoch gezogen werden. Polizeisprecher Winfrid Wenzel sagte der dpa, wahrscheinlich werde es erstmals keine Pressekonferenz dazu geben. "Unser Ziel war es immer, Normalität zu erreichen." Der 1. Mai 2018 sei dazu ein großer Schritt gewesen.

Der 1. Mai in Berlin im Protokoll

In der Vergangenheit war es immer wieder zu Ausschreitungen bei dem Protestzug linker und linksextremer Gruppen gekommen. Polizisten waren attackiert und mit Steinen oder Flaschen beworfen worden. Die Hauptstadt-Polizei hatte über Jahre versucht, mit einer Strategie der Deeskalation die Gewalt einzudämmen.

Vielen Dank #Berlin für einen friedlichen #1Mai, für ausgelassenes Feiern auf dem #Myfest und im #MaiGörli.

Dank Ihnen beenden wir jetzt unser #Einsatztwittern zu #b0105

Viele Kolleginnen und Kollegen sind auch weiterhin #DAFürDICH.#lasttweet pic.twitter.com/PEUvIqesTH — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 1, 2018

Bei dem Protest waren in diesem Jahr zwar wieder zahlreiche in Schwarz gekleidete und vermummte Demonstranten mitgelaufen. Es wurden nach dem Ende der Demonstration auch vereinzelt Flaschen in Richtung von Polizisten geworfen und Rauchbomben gezündet, es gab zudem Gerangel zwischen Einsatzkräften und Demonstranten. Doch größere Krawalle blieben aus.

5300 Polizisten im Einsatz

Die Organisatoren gaben die Zahl der Demonstranten in einer Mitteilung mit mehr als 15.000 an. Der Widerstand gegen die kapitalistischen Verhältnisse werde nicht nur am 1. Mai, sondern an jedem Tag gezeigt, hieß es. Kritik an der Polizei wurde nicht geäußert.

Am Mai-Feiertag waren in der Hauptstadt insgesamt 5300 Polizisten im Einsatz, darunter auch Beamte aus anderen Bundesländern sowie von der Bundespolizei.

2017 waren bei Gewaltausbrüchen 38 Polizisten verletzt worden, es war bereits eine der niedrigsten Zahlen aller Jahre mit Ausschreitungen. 72 Randalierer waren festgenommen worden.

Tausende feiern bei Myfest und MaiGörli bis in die Nacht

Bei den Straßenfesten "Myfest" und "MaiGörli" in Kreuzberg feierten Zehntausende bis zum späten Abend. Das erstmals organisierte "MaiGörli" im Görlitzer Park war schon am Nachmittag wegen Überfüllung geschlossen worden.

Sicher ist, dass die Stadtreinigung in Kreuzberg alle Hände voll zu tun hat, um die Berge von Müll und Batterien leerer Flaschen wegzuräumen. Die Wenigsten hielten sich an den getwitterten Wunsch der Polizei zu später Stunde: "Wenn jetzt noch alle ein bisschen Müll mitnehmen, dann sieht's schon fast wie neu aus."

Mehr zum Thema:

Demonstration in Kreuzberg weitgehend ohne Gewalt

"MaiGörli" und "Myfest" machen Kreuzberg zur Partyzone

Kreativer Protest und Vandalismus bei Grunewald-Demo

Mehrere zehntausend Teilnehmer bei Gewerkschaftsdemos

( dpa )