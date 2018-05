Berlin Volleys brauchen nur noch einen Sieg zum Titel

Friedrichshafen. Die BR Volleys und Coach Stelian Moculescu wollen schon im dritten Finalspiel der Volleyball-Bundesliga den Titel perfekt machen. Mit einem Sieg heute beim VfB Friedrichshafen würden sich die Berliner die dritte Meisterschaft in Serie sichern. Damit würde Erfolgstrainer Mosculescu nur 79 Tage nach Amtsantritt seine beeindruckende Erfolgsbilanz krönen. Sollte der Favorit vom Bodensee hingegen das 1:2 nach Siegen in der Endspielserie schaffen, würde die vierte Partie am Sonntag wieder in Berlin stattfinden.

