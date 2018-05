Start für re:publica: Chelsea Manning zu Gast

Berlin. Unter dem Motto "POP" beginnt heute die diesjährige Internetkonferenz re:publica in Berlin. Zu den Hunderten Sprechern gehört auch US-Whistleblowerin Chelsea Manning, die vor einem Jahr aus der US-Militärhaft entlassen worden war. Auf der dreitägigen Veranstaltung und der begleitenden Media Convention werden mehr als 9000 Besucher erwartet.

Mit dem Motto "POP" verbinden die Macher auch eine Öffnung zum Mainstream, da die Digitalisierung inzwischen in allen Teilen der Gesellschaft angekommen sei. "POP ist, was die Masse erreicht und was unsere Gesellschaft verändert - zum Guten wie zum Schlechten", hieß es. So schwinge in dem Begriff einerseits auch der Populismus mit, andererseits könnten die Buchstaben für "Power of People" stehen.