1. Mai in Berlin "Die Internationale" und "Get up, stand up" beim DGB

"Stürmisch wie an der See heute", brummt ein Polizist am Morgen den nach und nach eintreffenden Demons­tranten entgegen, die an der traditionellen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum 1. Mai teilnehmen. Überall flattern rote DGB-Fahnen wild im Wind. Immer wieder wehen so starke Böen durch die Straßen rund um den Hackeschen Markt, dass die Motorräder, die die DGB-Kundgebung hier um 10 Uhr mit einem Korso eröffnen, bedrohlich schwanken.

Aber trotz des widrigen Wetters ist die Stimmung unter den Demonstranten gelöst. Eine Punkrock-Band, bestehend aus fünf Althippies, steht am Straßenrand und spielt Demo-Klassiker wie "Get up, stand up" und "Die Internationale". Um sie herum tanzen die Menschen und pusten voller Elan in ihre Trillerpfeifen.

Rund 10.000 Berliner sollen es sein, so schätzt der DGB, die vom Hacke­schen Markt über den Spittelmarkt entlang der Leipziger Straße zum Potsdamer Platz und schließlich zum Brandenburger Tor ziehen. Die meisten Demonstranten tragen die typische Arbeiterfarbe, und so setzt sich pünktlich um 10 Uhr ein rotes Meer aus Menschen in Bewegung. Viele von ihnen haben Bollerwagen dabei, auf denen Verstärker befestigt sind.

"Der 1. Mai ist der richtige Tag, für gleiche Löhne auf die Straße zu gehen"

"Viele Menschen denken, dass mit dem Mindestlohn schon eigentlich alles erreicht wurde. Aber es gibt noch viel zu tun", erklärt die 26 Jahre alte Audrey, die in diesem Jahr zum ersten Mal mitdemonstriert. "Der 1. Mai ist genau der richtige Tag, um für gleiche Löhne zwischen Mann und Frau auf die Straße zu gehen", findet sie.

Michael verteilt derweil sozialistische Flyer unter den Demonstranten. Er sagt: "Am Tag der Arbeit zu demonstrieren, gehört einfach dazu. Auch wenn ich persönlich die Kundgebung vom DGB ein bisschen langweilig finde. Es wird jedes Jahr dasselbe gesagt, aber passieren tut danach ja immer nur wenig." Nach rund vier Kilometern erreicht der Demonstrationszug um 12 Uhr das Brandenburger Tor. Mehrere Tausend Menschen erwarten hier schon die Demonstranten.

Mehr zum Thema:

Kreativer Protest und Vandalismus bei Grunewald-Demo

Zugänge zum Görlitzer Park wegen Überfüllung geschlossen

Linksextreme drohen Hotel Orania vor Demo mit "Räumung"