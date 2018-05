Re:publica 2018 zwischen Popkultur und Populismus

Chelsea Manning wird der Stargast sein bei der 11. Ausgabe der Digitalmesse Re:publica. Die Amerikanerin gilt als eine der wichtigsten "Whistleblowerinnen" der Geschichte.

Die Auswahl des prominenten Gastes unterstreicht den Anspruch der Internet-Messe, nicht nur über technische Möglichkeiten, sondern auch über Verantwortung und Haltung im Netz diskutieren zu wollen.

Manning spielte der Enthüllungsplattform Wikileaks Hunderttausende vertrauliche Dokumente zu, die unter anderem Kriegsverbrechen der US-Armee im Irakkrieg belegen. Damals lebte sie noch als Mann, hieß Bradley Edward und arbeitete als Computerexperte für die Army.

2010 wurde Manning verhaftet, wegen Hochverrats verurteilt und eingesperrt. 2017 kam sie frei und ist seither als Expertin für Sicherheitsnetze eine gefragte Gesprächspartnerin. In der Station am Gleisdreieck stellt sie sich am Dienstag einem Interview.

Mehr als 9000 Teilnehmer, 600 Speaker

Aus dem einstigen Blogger-Treffen hat sich seit dem Start 2007 die wichtigste deutsche Konferenz zur digitalen Gesellschaft entwickelt. Mehr als 9000 Teilnehmer, 600 Speaker (Redner), 300 Programmpunkte auf 19 Bühnen, 800 akkreditierte Journalisten: Die Re:publica stellt in ihren Dimensionen manchen Großkongress in den Schatten, durch die intensive Bearbeitung der digitalen Kanäle durch Organisatoren und Teilnehmer ist vor allem im Internet mit einem enormen Echo zu rechnen.

Das Spektrum der Themen ist überaus breit. Neueste technische Trends werden ebenso erörtert wie praktische Anwendung digitaler Hilfsmittel im Verkehr, die Organisation der Bürgerschaft steht ebenso auf der umfänglichen Tagesordnung wie künstlerische Trends. Ein roter Faden ist schwer auszumachen. Im Halbstundentakt beleuchten Spezialisten ihre Gebiete, und doch fehlt immer etwas, räumt Re:publica Mitgründer Johnny Haeusler ein.

Inhaltliche Bezüge sind oft eher künstlerisch als klarer Logik folgend. Dieses Jahr lautet das Motto "Pop". "Wegen Populismus, Populärkultur, wegen Filterblasen, die zerpoppen", sagt Haeusler. Man muss Dinge zusammen denken können in der digitalen Welt. Nach dem Diskutieren wird auch jeden Abend auf dem Gelände der Station bis in den frühen Morgen gefeiert.

Neu sind Fachkonferenzen im Technik-Museum

Neu im Format sind diesmal Fachkonferenzen, die im nahe gelegenen Technik-Museum die spezielleren Interessen von Unternehmen bedienen. Dabei geht es unter anderem um die neuesten geschäftlichen Möglichkeiten in der Ernährungs- und Gastronomiebranche, aber auch um digitale Möglichkeiten im Einzelhandel. Man reagiere mit diesen Formaten auf Wünsche von Teilnehmern, heißt es von den Re:publica-Machern, die schon immer zwischen Gesellschaftskritik und Business operieren.

Im vergangenen Jahr hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller die Teilnehmer in den früheren Post-Lagerhallen die Versammlung begrüßt. Dieses Jahr fehlt solche hochrangige Begleitung aus der Berliner Landespolitik. Zuletzt hatten die Macher der Konferenz Kritik geäußert, sie würden von der Stadt Berlin zu wenig unterstützt und wahrgenommen.

An diesem Befund hat sich auch 2018 wenig geändert. Während 2017 zum Beispiel Wirtschaftsförderer aus Baden-Württemberg einen großen Stand aufbauten und um Talente für ihre jungen Unternehmen warben, glänzten Berliner Institutionen durch Abwesenheit. Berlins Fördergesellschaft Berlin Partner gibt nichts für die Re:publica und verzichtet auch darauf, sich den vielen Besuchern zu präsentieren. "Wir werden keinen eigenen Stand haben", sagte Berlin-Partner-Chef Stefan Franzke der Morgenpost. Andere hätten das vielleicht nötig. Es sei "die Stadt selber" die sich während der Veranstaltung präsentiere.

Beim "Netzfest" mit Menschen ins Gespräch kommen

Wichtigster Beitrag Berliner Organisationen ist die Media-Convention, bei der es hauptsächlich um die Zukunft der Medien in der digitalen Zukunft geht. Diese integrierte Veranstaltung wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg mitorganisiert. Außerdem wird es am Sonnabend den 5. Mai, einen Tag nach der eigentlichen Konferenz, ein sogenanntes Netzfest im Gleisdreieck-Park geben. Hier wolle man "weniger nerdig" sein, sagt Johnny Haeusler und mit allen Berlinern ins Gespräch kommen über die Digitalisierung. Denn das sei längst kein Nischenthema mehr, sondern betreffe jeden, der Online-Banking mache oder mit einem Smartphone herumlaufe. Und natürlich habe die Stadt und der Park-Betreiber Grün Berlin bei Genehmigung und Organisation des Festes sehr geholfen.

Re:publica 2. bis 4. Mai in der Station am Gleisdreieck, Luckenwalder Str. 4–6, 10963 Berlin

Karten gibt es nur für alle drei Tage. Standardtickets kosten 220 Euro, ermäßigt 110 Euro. Erhältlich unter www.18.re-publica.com

Netzfest 5. Mai, 10 bis 21 Uhr im Gleisdreieck-Park, freier Eintritt bis 18 Uhr, Möckernstraße 26, 10963 Berlin

