Rechnungsprüferin: „Viel Personal hilft nicht immer viel“

Nach fast neun Jahren hat Berlins Rechnungshofpräsidentin Marion Claßen-Beblo (65) am Montag ihr Amt abgegeben. Sie hat die Altersgrenze erreicht. Das Ende ihrer Amtszeit stand also schon lange fest. Dennoch gab es keine Übergabe, denn der Senat hat dem Abgeordnetenhaus noch keinen Nachfolger vorgeschlagen. So übernimmt der Stellvertreter kommissarisch – ein Beispiel, wie wenig perspektiv Berlins Verwaltung geführt wird. Die Berliner Morgenpost sprach mit Marion Claßen-Beblo über die Probleme in der Hauptstadt und ihre Lösungsvorschläge.

Frau Claßen-Beblo, Sie waren seit Ende 2009 oberste Rechnungsprüferin in Berlin. Wie schwer fällt Ihnen der Abschied?

Marion Claßen-Beblo: Der Abschied fällt mir sehr schwer. Es war eine ganz wunderbare Aufgabe mit einem Wirkungskreis über alle Politikbereiche. Der Rechnungshof kann viel dazu beitragen, dass die Dinge im Land und in der Verwaltung besser laufen.

Ist der Umgang mit Steuergeld besser geworden oder schlechter?

Das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Vor einigen Jahren war nicht klar, wie sich die Finanzlage in Berlin entwickeln wird. Da hieß es: Sparen, bis es quietscht. Das Ergebnis war ein enormer Substanzverlust in der In­frastruktur. Zurzeit sind die Steuereinnahmen hoch und die Zinsen niedrig. Damit steigen auch die Begehrlichkeiten. Viele Ausgaben sind sicherlich sinnvoll, aber der Umgang mit dem Steuergeld wird dann auch großzügiger. Als Rechnungshof haben wir Vorstellungen, die von der Politik nicht immer geteilt werden.

Welche denn?

Wir treten weiterhin für die Schuldentilgung ein. Der Substanz- und Werteverlust der öffentlichen Liegenschaften und der Infrastruktur darf nicht weitergehen, das ist ebenso schädlich wie Schulden zu machen. Die Politik muss dafür sorgen, dass notwendige Investitionen getätigt werden. Genauso wichtig ist aber der Schuldenabbau, besonders in konjunkturell guten Zeiten, weil man damit Vorsorge für die Zukunft trifft. Das gilt für alle Bundesländer.

Halten Sie den Schuldenabbau in Berlin für ausreichend?

Aktuell mehr als eine Milliarde Euro – das ist schon eine beachtliche Größenordnung, die wir uns vor einem Jahr noch nicht haben vorstellen können. Da bestand laut Koalitionsvertrag noch die Vorstellung, Berlin tilgt pro Jahr 80 Millionen Euro. Das wäre viel zu wenig und das haben wir auch deutlich kritisiert. Es ist also auch ein Erfolg für den Rechnungshof, dass diese große Summe an Schulden getilgt wird. Wenn man sich aber die Finanzplanung für die nächsten Jahre anschaut, sind wieder sehr geringe Überschüsse vorgesehen. Der Rechnungshof wird im Jahresbericht, der im Juni vorgelegt wird, mehr dazu sagen.

Wie beurteilen Sie das Stadt-Management?

Wir haben in unserem letzten Jahres­bericht kritisiert, dass Berlin ein Steuerungsdefizit hat. Das gilt für verschiedenste Bereiche, etwa für das Instandhaltungsmanagement. Notwendig wäre ein systematischeres Vorgehen der Verwaltung, sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung. Am Neubau und an der Sanierung der Schulen zum Beispiel sollen nach dem Konzept des Senats viele Akteure beteiligt werden, die Bauverwaltung, die Howoge, die Bezirke. Alle haben ihre Aufgabe, und diese Aufgaben müssen zusammengeführt werden und zusammenpassen. Daraus ein funktionierendes System zu machen, für jede einzelne Schule, wird die große Kunst sein. Das wird auch den Rechnungshof noch beschäftigen.

Kann das überhaupt funktionieren?

Der Wille ist da, es gut zu machen. Es kann aber nur funktionieren, wenn die beteiligten Akteure ein Verfahren und eine Systematik entwickeln, wie sie vorgehen wollen. Die Koordination ist das Wichtigste. Sonst macht jeder seins, und zum Schluss werden die Kinder jahrelang auf einer Baustelle unterrichtet. Aber ich bin ein optimistischer Mensch.

Hat sich seit Ihrem letzten kritischen Bericht etwas bewegt?

Ja, zum Beispiel im IT-Bereich. Sabine Smentek ist eine sehr engagierte Staatssekretärin, und man kann ihr nur alles Gute wünschen. Die Ausstattung und die Verfahren im IT-Bereich müssen dringend vereinheitlicht werden. Aber über zehn Jahre ist auf diesem Feld nichts passiert. Das muss sie alles aufarbeiten. Sie muss auch dafür sorgen, die Mitarbeiter vom E-Government und dem digitalen Arbeiten zu überzeugen. Manchmal bin ich da ungeduldig, merke aber: Gewisse Dinge brauchen ihre Zeit.

Was müsste, abgesehen vom IT-Bereich, noch dringend angepackt werden?

Im Zusammenwirken der Bezirke und der Hauptverwaltung läuft einiges schlecht. Die Hauptverwaltung muss ihre Steuerungsaufgabe viel stärker wahrnehmen, etwa auch im Bau- und im Sozialbereich. Das heißt nicht, die Bezirke zu bevormunden. Es ist durchaus eine Unterstützung, wenn man Vorgaben macht und plant. Bei den Bürger- und Standesämtern haben wir ja gesehen, dass sich die Situation verbessern lässt, wenn man gezielt und mit einer Steuerung seitens der Senatsverwaltung vorgeht. Die Bezirke sind quasi große Städte, sie brauchen ihr Eigenleben. Trotzdem muss man die Zuständigkeiten neu überdenken.

Ist das Management unter Rot-Rot-Grün besser oder schlechter geworden?

Es ist schwieriger, wenn sich drei Koalitionäre auf eine Haltung verständigen müssen. Im Wohnungsbereich zum Beispiel geht es nicht schnell genug voran. Es besteht die große Gefahr, dass Dinge stagnieren, wenn die drei Partner nicht an einem Strang ziehen.

Bewältigt diese Landesregierung die wachsende Stadt?

Sie hat das Thema durchaus erkannt, und man sollte ihr eine Chance geben. Die Frage bleibt aber, wie sie diese vielfältigen Herausforderungen bewältigt, wenn in der Koalition unterschiedliche politische Vorstellungen herrschen. Manchmal führt das dann zu Lösungen, die fragwürdig erscheinen.

Zum Beispiel?

In der Verkehrspolitik. Wenn die Koalition den Fahrradverkehr fördert, muss sie zulasten der Autofahrer handeln. Gleichzeitig will keine Partei ihre Wähler brüskieren. Das führt dann zu Kompromissen wie Tempo 30 auf der Leipziger Straße. Da frage ich mich persönlich schon, ob das als Einzelmaßnahme etwas bringt. Oder ob es eher Schaufensterpolitik ist.

Haben wir zu wenig Personal in der Verwaltung oder wird es nur falsch eingesetzt?

Das ist mein Lieblingsthema. Berlin muss lernen, damit umzugehen, dass es in der Vergangenheit sehr viel Personal eingespart hat und dass jetzt in vielen Bereichen mehr Personal eingesetzt werden muss. Das reicht von Polizei und Feuerwehr sowie Justiz bis hin zu Schulen und Kitas. Aber viel hilft nicht immer viel. Man muss sich die Strukturen und Verwaltungsverfahren ansehen, man muss eine Bedarfsanalyse machen. Ich muss wissen, welche Aufgaben ich wahrnehmen und wo ich Prioritäten setzen will. Erst wenn ich alles analysiert habe, kann ich sagen, wie viel Personal ich benötige. Dann braucht man zwar mehr Mitarbeiter, aber vielleicht nicht so viele mehr, wie jetzt geplant ist. Das nächste Problem ist, die vielen Stellen, die im Haushalt ausgewiesen sind, auch besetzen zu können.

Welche Konsequenzen sollte man ziehen?

Berlin hat die rote Laterne bei der Vergütung im öffentlichen Dienst. Aber wir konkurrieren mit den Behörden des Bundes und anderer Bundesländer. Da muss Berlin dringend etwas tun. Das betrifft nicht nur die Besoldungshöhe, sondern auch die -struktur. Für vergleichbare Tätigkeiten erhält man in anderen Bundesländern eine andere Besoldungsstufe, das sind oft Unterschiede von mehreren Hundert Euro im Monat. Ich denke: Man sollte eine gründliche Prozessanalyse durchführen und vielleicht ein paar Leute weniger holen. Die muss man dann aber besser bezahlen, um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen – anstatt viel Geld ins System zu stecken und erst dann zu schauen, wie es tatsächlich funktioniert.

Prozessanalysen und Aufgabenkritik finden also nicht statt?

So gut wie nicht. Bei den Bürgerämtern gab es das. So etwas bräuchte man für die gesamte Verwaltung. Man muss auch Aufgaben und Fachverstand in zentralisierten Einheiten bündeln, das spart ebenfalls Personal.

Gönnt sich die Landesregierung zu viele Staatssekretäre?

Wir haben die hohe Zahl immer kritisiert, andere Bundesländer kommen mit viel weniger aus. Es gibt Staatssekretäre, die haben ein riesiges Ressort, wie etwa Finanzen. Das ist eigentlich unzumutbar. Andere haben einen kleinen Bereich, etwa Justiz. Dafür ist vielleicht gar kein eigener Staatssekretär notwendig. Man könnte also reduzieren.

Bei seinen Prüfungen stößt der Rechnungshof auch auf kuriose oder ärgerliche Verwaltungsvorgänge. Woran erinnern Sie sich?

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hält seit Jahren am Neubau der Straßenbahnstrecke auf dem Mittelstreifen der Potsdamer Straße fest. Dennoch hat die Senatsverwaltung im Jahr 2010 entscheidend daran mitgewirkt, dass dort für mehr als zwei Millionen Euro der "Boulevard der Stars" angelegt wurde. Dieser Boulevard müsste mit großem finanziellen Aufwand wieder zurückgebaut werden, wenn die Straßenbahnplanung umgesetzt wird. Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat 2016 für einen Ergänzungsbau fast 800.000 Euro ausgegeben. Es hat aber weder den Flächenbedarf des Amtes ordnungsgemäß festgestellt, noch untersucht, ob sich der Bedarf nicht auch im Gebäudebestand decken lässt. Dabei drängte sich diese Lösungsvariante angesichts des erheblichen Büroflächenüberschusses auf. Die Liste ließe sich verlängern.

Wo sehen Sie rückblickend Erfolge Ihrer Arbeit?

Nach Feststellung des Bundesverfassungsgerichts haben sich die Aufgaben der Rechnungshöfe stark verändert, weg von der bloßen Rechnungsprüfung und hin zu komplexeren Prüfungen und zur Kritik der Staatsaufgaben. Als ich hier anfing, war es mir wichtig, zukunftsorientiert zu arbeiten und mehr zu beraten. Es macht keinen Sinn, dass nur einer kommt, den Finger hebt und sagt: Ihr habt alles verkehrt gemacht, macht es mal besser. Das lässt eine Verwaltung in der Regel ratlos zurück. Ich habe mit dem Kollegium versucht, den Beratungsansatz zu intensivieren. Und das ist auch gelungen. Zum Beispiel beim Instandhaltungsmanagement für Brücken, Straßen oder Schulen. Da haben wir den Verwaltungen einen Leitfaden an die Hand gegeben, wie man es besser machen kann.

Sind Ihnen die Verwaltungen denn gefolgt?

Ja und nein. Häufig will eine Verwaltung Fehler nicht eingestehen. Das ist menschlich, und die Mitarbeiter sind ja auch engagiert. Es gelingt ihnen eben nicht immer alles. Wenn man die Kritik verträglich rüberbringt, folgen sie in der Regel auch. Manche Dinge dauern aber.

Was dauert zum Beispiel?

Die Digitalisierung der Verwaltung. Und etliche Verwaltungsprozesse dauern viel zu lange.

Was bedauern Sie am Ende ihrer Amtszeit?

Dass weder die Regierung noch das Parlament in der Vergangenheit großes Interesse daran gezeigt hat, eine landesrechtliche Regelung zur Schuldenbremse 2020 auf den Weg zu bringen. Das haben andere Bundesländer relativ schnell gemacht. Ich finde das sehr wichtig. Man muss im Bewusstsein haben: Ab 2020 darf es grundsätzlich keine Neuverschuldung mehr geben, und es wird nicht ewig finanziell so gut laufen für Berlin wie jetzt. Inzwischen sind wir aber darüber im Gespräch mit dem Finanzsenator.

Mit welchem Gefühl scheiden Sie aus dem Amt?

Ich hadere nicht sehr. Ich habe gelernt, ruhiger zu werden. Die Dinge gehen langsam, das heißt aber nicht, dass nichts passiert. Vieles muss sich entwickeln.

Am Montag war Ihr letzter Arbeitstag. Was kommt nun?

Ich werde weiterhin als Sachverständige für Berlin tätig sein. Ansonsten haben mir die Kollegen zum Abschied sehr viele Bücher für künftige Reisen geschenkt.

Wohin geht die nächste Reise?

In die USA, wir besuchen einen meiner Söhne, der dort lebt und Vater wird.

