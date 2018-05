Brandenburg kooperiert mit Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem

Ein Mann legt am Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum an der Gedenkstätte Yad Vashem Blumen nieder.

Jerusalem. Das Brandenburger Bildungsministerium hat eine Kooperationsvereinbarung mit der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geschlossen. Die Geschichte des "unvorstellbaren Zivilisationsbruchs Holocaust" lehre vor allem, den Menschen als Menschen zu sehen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Jerusalem. "Das ist die Haltung, die wir in jedem Menschen stärken, die wir an unsere Kindeskinder vererben wollen."

Die Kooperation soll unter anderem den Dialog zwischen deutschen und israelischen Lehrern erleichtern. Es soll gemeinsame Fortbildungen in Jerusalem und in Brandenburg geben. Die Gedenkstätte hat bereits ähnliche Vereinbarungen mit 13 anderen deutschen Bundesländern.

Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher unterzeichnete das Abkommen. "Wir wollen über das beispiellose Verbrechen des Holocaust informieren und aufklären, der Opfer gedenken und Verantwortung für die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft übernehmen", sagte er.

Woidke hatte am Sonntag einen fünftägigen Besuch in Israel und den Palästinensergebieten gestartet. Er wird dabei von einer 24-köpfigen Unternehmerdelegation sowie Kulturministerin Martina Münch (SPD) begleitet.

( dpa )