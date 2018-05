Berlin feiert 1. Mai: "MyFest" schon gut besucht

Berlin. Mit ersten Konzerten hat das traditionelle "MyFest" in Berlin-Kreuzberg rund um die Oranienstraße begonnen. Schon zum Mittag waren die Straßen gut besucht, aber noch nicht überfüllt. Im Lauf des Tages werden dort und im benachbarten Görlitzer Park Zehntausende Menschen erwartet. In dem Park findet erstmals das Fest "MaiGörli" statt, er wurde dafür abgesperrt. Besucher werden kontrolliert. Der Bezirk will so Überfüllung vermeiden.

Am Abend (18.00 Uhr) sollte die sogenannte revolutionäre 1.-Mai-Demonstration mit mehreren Tausend Teilnehmern beginnen. Die Veranstalter teilten am Morgen mit, vom Oranienplatz zum Schlesischen Tor laufen zu wollen.

Seit Jahren geht von dem Protestzug Gewalt aus, die in den vergangenen Jahren aber abflaute. Im Vorfeld erklärten die Protestler mehrfach, Fahnen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) zeigen zu wollen. Mit einem Großaufgebot will die Polizei gegen mögliche Krawalle vorgehen.

( dpa )