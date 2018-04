In der Nacht zum 1. Mai verkleiden sich in manchen Teilen Deutschlands die Menschen als Hexen und tanzen um eine Feuer, dazu gibt es in einigen Orten Umzüge. Was ist die Walpurgisnacht genau? Woher kommt der Brauch – und wer gab der Nacht ihren Namen?

