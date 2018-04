Großbrand auf Baustelle in Berlin-Spandau.

Berlin. Auf einer Baustelle in Berlin-Spandau ist es am Montag zu einem Großbrand gekommen. 400 Quadratmeter einer Dachkonstruktion in Hakenfelde stünden in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Gebäude sei unbewohnt. Informationen über Verletzte gab es zunächst nicht. "Sollten Sie in der Nähe wohnen, halten Sie bitte Türen und Fenster geschlossen und schalten Klimaanlagen aus", twitterte die Feuerwehr. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Auf Bildern im Internet war eine riesige Rauchwolke über der Stadt zu sehen.

( dpa )