Brandgefahr in Brandenburgs Wäldern erhöht sich weiter.

Potsdam. Die trockene Witterung hat die Feuergefahr in Brandenburgs Wäldern enorm erhöht. Für vier Landkreise gilt ab Dienstag die höchste Warnstufe 5: Barnim, Märkisch-Oderland, Teltow-Fläming und Elbe-Elster. In allen übrigen Kreisen werde die Warnstufe 4 ausgerufen, sagte der brandenburgische Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Montag. "Es herrscht richtig Trockenheit." Bei Warnstufe 5 dürfen Wälder weiter betreten werden. Aber jeder Funke kann den Angaben zufolge wegen der Trockenheit einen Brand auslösen. Am Montag galt die höchste Warnstufe 5 nur im Landkreis Märkisch-Oderland.

Laut Engel gab es am Wochenende bereits mehrere kleinere Brände, darunter im Amt Schenkenländchen im Kreis Dahme-Spreewald. Die Feuer konnten schnell gelöscht werden, bevor sich die Flammen richtig ausbreiteten. Die 1,1 Millionen Hektar umfassenden Wälder in Brandenburg werden flächendeckend überwacht.

( dpa )