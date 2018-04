+++ Die Walpurgnisnacht LIVE: Demo zieht durch Wedding +++

Demonstranten und Polizisten am Montagnachmittag bei der Demo in Wedding

Mehr als 1000 Demonstranten gehen am Vorabend des 1. Mai in Wedding gegen steigende Mieten, Verdrängung und Wohnungslosigkeit auf die Straße. Der Protestzug linker Gruppen, der sich am Montagabend in Bewegung setzte, war in vergangenen Jahren zwar aggressiv, die Polizei konnte Krawalle aber zu einem großen Teil verhindern.

Die Polizei bietet in der Walpurgisnacht rund 1700 Einsatzkräfte zum Sichern friedlicher Feiern auf. Zehntausende wollten in Parks in der ganzen Stadt feiern. Allein im Mauerpark in Prenzlauer Berg wurden am Abend Tausende Besucher erwartet.

Die Berliner Morgenpost berichtet im Live-Blog:

+++ 17.18 Uhr: Vermummte auf Dächern

Vermummte auf einem Dach an der Turiner Straße

Foto: Andreas Gandzior

An der Turiner Straße sind drei bis vier Vermummte mit Fahnen auf einem Dach zu sehen. Sie entrollen ein Banner entlang der Hausfassade mit der Aufschrift "Stadt für alle".

+++ 17.15 Uhr: Foto-Eindrücke von der Demo in Wedding +++

Foto: Maurizio Gambarini

Foto: Maurizio Gambarini

Foto: Maurizio Gambarini

Foto: Maurizio Gambarini

Foto: Maurizio Gambarini

+++ 17.10 Uhr: Kinder- und Straßenfest auf dem Leopoldplatz

Ein buntes Straßenfest am Leopoldplatz

Foto: Andreas Gandzior

Die Teilnehmer biegen nun von der Müllerstraße in die Schulstraße ab. Am Leopoldplatz passiert die Demo ein Kinder- und Straßenfest mit Hüpfburgen und Essensbuden. Die Stimmung ist weiterhin ruhig. Vor einer Bankfiliale und einem Warenhaus haben sich Polizisten postiert.

+++ 17.04 Uhr: Demo erreicht Leopoldplatz

Der Demonstrationszug steht kurz vor dem Leopoldplatz. Der Eingang des dortiges Rathauses Wedding ist durch ein erhöhtes Polizeiaufgebot geschützt.

+++ 16.58 Uhr: Demozug setzt sich in Bewegung +++

Die Demonstrationsteilnehmer starten ihren Zug an der Seestraße.

+++ 16.51 Uhr: 1700 Polizisten im Einsatz +++

Polizisten in Wedding

Foto: Maurizio Gambarini

Die Berliner Polizei ist in der Walpurgisnacht mit 1700 Beamten im Einsatz. Das teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

+++ 16.49 Uhr: Polizeipräsidentin Slowik vor Ort +++

Barbara Slowik

Foto: Andreas Gandzior

Berlins neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik besucht die Einsatzkräfte in Wedding. Sie will die Walpurgnisnacht vor Ort begleiten und sich einen Eindruck vom Einsatz machen. Auch die Einsatzzentrale der Polizei an der Kruppstraße will die Nachfolgerin von Klaus Kandt besuchen.

+++ 16.47 Uhr: Demonstrationszug in Wedding formiert sich +++

Demonstranten an der Müller- Ecke Seestraße in Wedding am Montagnachmittag

Foto: Maurizio Gambarini

An der Müller- Ecke Seestraße haben sich nach Polizeiangaben etwa 1000 Demonstranten versammelt. Das Motto der Veranstaltung: "Antikapitalistische Demonstration: Widerständig und solidarisch im Alltag – Organize". Die Stimmung in Wedding ist friedlich. Es gibt erste Einschränkungen für den Autoverkehr.

Grafik vergrößern

Mehr zum Thema:

Diese Demonstrationen ziehen durch Berlin

Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten zum 1. Mai

1. Mai in Berlin - Linksextreme wollen durch "Myfest" ziehen

Israel-Hasser demonstrieren am 1. Mai in Neukölln

Polizeipräsidentin will Straftaten konsequent ahnden

( bee/ag )