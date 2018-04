Seniorinnen sexuell belästigt: Ermittlungen eingeleitet

Dresden. Zwei Seniorinnen sind am Sonntag im Schlosspark in Bad Muskau (Landkreis Görlitz) von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei ermittelt gegen einen 35-Jährigen aus Polen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Die 70 und 73 Jahre alten Frauen aus Bad Muskau hatten die Polizei gerufen und den Beamten einen Mann beschrieben. Die Polizisten entdeckten den mutmaßlichen Täter später im Oberpark. Er war betrunken, stand unter Drogeneinfluss und hatte eine geringe Menge Crystal bei sich. Die Polizei verhaftete ihn, weil die Justiz in Nordrhein-Westfalen bereits mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach dem Mann suchte. Er hatte eine Geldstraße von rund 1000 Euro nicht bezahlt. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung.

( dpa )