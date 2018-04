Berlin. Drei Tage nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg ist ein 79-jähriger Mann gestorben. Er erlag bereits am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war am 24. April in der Weitlingstraße in Rummelsburg von einem Reisebus erfasst worden.

( dpa )