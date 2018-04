Himar Ojeda vor Hauptrunden-Ende: Erwarte eine Reaktion

Berlin. Kurz vor Beginn der Playoffs will ALBA Berlin auf keinen Fall den Schwung verlieren. Nach der ersten Niederlage nach zuvor 18 Siegen in Serie soll gegen ratiopharm Ulm am Dienstag (15.00 Uhr) ein positiver Abschluss der starken Hauptrunde gelingen. "Ich erwarte natürlich eine Reaktion", sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 87:102 bei den Gießen 46ers mit Blick auf die K.o.-Runde. "Da wollen wir mit einem Sieg reingehen."

Sportlich geht es in der Partie um nichts mehr. Egal wie das Spiel ausgeht, die Berliner bleiben in jedem Fall Tabellenzweiter. Mögliche Gegner in der ersten Playoffrunde sind dabei die Telekom Baskets Bonn, Brose Bamberg, medi Bayreuth und die EWE Baskets Oldenburg.

Der eigenen Niederlage wollten die Berliner keine allzu große Bedeutung beimessen. "Wir haben nur ein Spiel verloren, mehr nicht. Und wir werden immer wieder mal Spiele verlieren", sagte Ojeda. Denn trotz des Laufes sei sein Team "immer noch sehr jung und unerfahren."

Gegen Gießen wirkte ALBA müde. Vor allem in der sonst so starken Defensive fehlte die gewohnte Intensität. "Wir hatten ein paar Probleme. Dann ist es normal, dass man auch mal wieder ein Spiel verliert", sagte Trainer Aito Garcia Reneses. "Wir haben kaum etwas von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", befand Nationalspieler Joshiko Saibou.

( dpa )