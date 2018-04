IHK-Präsident: Land soll Azubi-Ticket finanzieren

Potsdam. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Peter Heydenbluth, hat sich für vom Land finanzierte Azubi-Tickets im Öffentlichen Personennahverkehr ausgesprochen. "Es wäre ein wichtiges Signal und ein gutes Marketing für den Wirtschaftsstandort Brandenburg, wenn das Land in die Mobilität von jungen Leuten investieren und ein Azubi-Ticket finanzieren würde", sagte er in einem Interview der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" (Montag). "Das wäre mal ein echter Beitrag zur Fachkräftesicherung."

Auch in anderen Bundesländern in Ostdeutschland waren in der Vergangenheit kostenlose Azubi-Tickets schon ins Gespräch gebracht worden.