ALBA Berlins Siegesserie in Gießen gerissen

Berlin. ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den Kampf um Platz eins verloren und nach 18 Siegen in Serie die erste Niederlage kassiert. Am vorletzten Spieltag der Punkterunde verloren die Berliner überraschend nach einer schwachen zweiten Hälfte bei den Gießen 46ers mit 87:102 (45:44). ALBA hat nun keine Chance mehr, Bayern München von der Tabellenspitze zu verdrängen. Beste Berliner Werfer vor 3400 Zuschauern waren Marius Grigonis mit 20 und Dennis Clifford mit 19 Punkten.

ALBA trat ohne den gesperrten Bogdan Radosavljevic und den angeschlagenen Tim Schneider an. Es entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Vor allem, weil die Berliner sich einige Ballverluste und Abspielfehler erlaubten. Immer wieder schlichen sich Unkonzentriertheiten ins Spiel des Hauptstadt-Clubs.

Im zweiten Viertel kamen noch einige vergebene offene Würfe hinzu, so dass die Berliner nun stets einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Mitte des Abschnitts lag ALBA plötzlich mit sechs Punkten zurück (34:40). Doch der Tabellenzweite antwortete mit einem 9:0-Lauf und ging so mit einer knappen 45:44-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den besseren Start. Fast jeder Wurf fand den Weg in den Korb und ALBA war defensiv nicht in der Lage, die Intensität zu erhöhen. Die Berliner wirkten müde und Gießen spielte sich in einen kleinen Rausch. Mitte des letzten Viertels lagen die Gäste deshalb schon deutlich mit 20 Punkten zurück (74:94). ALBA kämpfte sich zwar wieder auf zehn Punkte heran, aber am Ende kam die Aufholjagd zu spät.

( dpa )