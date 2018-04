Elfjähriger fremdenfeindlich beschimpft und verletzt

Berlin. In Berlin ist ein Elfjähriger fremdenfeindlich beschimpft und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Junge am Samstagabend mit einem Freund auf einem Hügel am U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee in Neukölln auf, als fünf Jugendliche - vier Jungen und ein Mädchen - zu ihnen kamen. Zwei der Jungen sollen sich über ihn lustig gemacht haben und handgreiflich geworden sein. Einer soll ihn fremdenfeindlich beschimpft und so mit der flachen Hand und Fäusten geschlagen haben, dass sich der Junge im Gesicht verletzte.

Die Gruppe war weg, als die Polizei eintraf. Der Junge musste im Krankenhaus behandelt werden. Den Beamten sagte er später, er habe einen aus der Gruppe entfernt gekannt. Der beschimpfte Junge sei polnischer Herkunft, zu den Tätern liege nur eine Personenbeschreibung vor, sagte ein Sprecher der Polizei.

Auch in Berlin Mitte ist laut Polizei am Samstag ein elfjähriges Kind fremdenfeindlich beschimpft worden. Am Nachmittag habe die 32-jährige Mutter des Mädchens die Beamten verständigt, weil ihre Tochter auf einem Spielplatz an der Leipziger Straße von einem unbekannten Mann beschimpft worden sei, teilte die Polizei mit.

Demnach hatte der Mann sich über die Lautstärke der dort spielenden Kinder beschwert. Als das Mädchen erwiderte, Kinder dürften auf einem Spielplatz spielen, habe der Mann sie fremdenfeindlich beleidigt und sei weggegangen. Das Mädchen ist nach Polizeiangaben deutscher Herkunft.

In beiden Fällen habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

( dpa )