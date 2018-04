Israeli vor Berliner Club beschimpft

Berlin. In Berlin Friedrichshain ist ein 24 Jahre alter Israeli am Sonntagmorgen fremdenfeindlich beschimpft worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gerade einen Club in der Nähe des Ostbahnhofs verlassen, als ein Mann ihm Drogen zum Kauf anbot. Der 24-Jährige soll demnach abgelehnt und im Gespräch erwähnt haben, dass er aus Isreal stamme. Daraufhin soll der mutmaßliche Drogenhändler, der nach Angaben der Polizei libanesischer Staatsbürger ist, den Israeli persönlich beleidigt und sich verunglimpfend über den Staat Israel geäußert haben. Der Beschimpfte verließ den Ort und rief die Polizei, die den 36 Jahre alten Verdächtigen vorläufig festnahm, wie es hieß. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.

( dpa )