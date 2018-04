Technische Probleme: Maschine kehrt nach Tegel zurück

Berlin. Eine Maschine der Berliner Fluggesellschaft Germania ist nach einem Bericht der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" am Sonntag kurz nach dem Start in Tegel wegen technischer Probleme wieder umgekehrt. Nach wenigen Minuten in der Luft hatte der Pilot Probleme an einem Triebwerk festgestellt, heißt es in dem Bericht. Die Maschine, die auf dem Weg nach Gran Canaria war, sei daraufhin zurückgeflogen. Keiner der 120 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder an Bord sei verletzt worden, heißt es weiter. Die Passagiere sollten am Nachmittag mit einer Ersatzmaschine nach Gran Canaria fliegen.

