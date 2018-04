Feuerwehrmann stürzt bei Löscharbeiten von Leiter

Schwedt. Ein Feuerwehrmann ist beim Löschen eines Brandes in einer Papierfabrik in der Uckermark von einer Leiter gestürzt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr Schwedt am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte waren am frühen Morgen zu dem Feuer auf dem Firmengelände in Schwedt/Oder gerufen worden. Zunächst habe eine Ballenzerkleinerungsanlage gebrannt, die Flammen hätten dann auf Förderbänder übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Die "Märkische Oderzeitung" hatte zuvor darüber berichtet.

( dpa )