Robert Harting senkt Erwartungen vor Leichtathletik-EM

Berlin. Vor seinem letzten großen Auftritt bei der Heim-Europameisterschaft in Berlin hat Diskuswerfer Robert Harting die Erwartungen gesenkt. Er leide noch immer an den Folgen eines Risses der Quadrizepssehne im rechten Knie, sagte der Olympiasieger von 2012 am Sonntag in Berlin.

"Mein Trainer ist schon froh, wenn ich abends mit einem Lächeln nach Hause gehe. Ich gebe aber nicht auf", erklärte Harting. Er frage sich täglich, ob sein Körper der Belastung standhalte. "Wenn ich keine zwei Treppenstufen steigen kann, wie soll es da mit dem Diskuswerfen klappen?"

Das übliche Trainingsprogramm vor einer Großveranstaltung könne er derzeit nicht absolvieren, sagte Harting. "Die Verletzung ist ein sehr großer Einschnitt. Ich verbessere zwar stetig meine Weiten, aber längst nicht auf dem Niveau, das ich mir vorstelle", so der dreimalige Weltmeister. Er habe sich eine Kur für den Kopf verordnen müssen. "Ich denke jeden Tag an mein Knie, aber genau das muss ich versuchen, in den kommenden Wochen abzustellen." Den Saisoneinstieg plant Harting am 19. Mai in Schönebeck.

( dpa )