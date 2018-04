Über 40 Strafanzeigen zum Baumblütenfest-Auftakt

Werder. Zum Auftakt des riesigen Baumblütenfestes in Werder (Potsdam-Mittelmark) hat die Bundespolizei mehr als 40 Strafanzeigen einleiten müssen. Zudem seien ab Samstagnachmittag bis in den Abend hinein mehr als 200 Platzverweise ausgesprochen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag auf dpa-Anfrage. "Es war ein arbeitsreicher Tag." Die Bundespolizei ist für Bahnhofsbereiche und den Zugverkehr zuständig.

Unter den Strafanzeigen seien 13 wegen Körperverletzung - etwa durch Rangeleien, hieß es. Zudem habe es Beleidigungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben. Das Baumblütenfest ist ein jährliches Volksfest in der Kleinstadt vor den Toren Potsdams und dauert noch bis 6. Mai. Es werden wieder Hunderttausende Besucher erwartet.

( dpa )