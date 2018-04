Anbaden in den ersten Berliner Schwimmbädern

Im Freibad Wilmersdorf, im Bad am Olympiastadion und im Prinzenbad in Kreuzberg genießen Gäste den ersten Badetag der Saison.

"Kaum hatten wir unserem Kleinen erzählt, dass wir heute ins Freibad wollen, hüpfte der voller Vorfreude den ganzen Morgen mit der Badehose in der Hand herum – bereit zum Abmarsch", erzählt Vater Ferdinand Hellweger über seinen kleinen Sohn Mario (3). Die Sonne auf den Bauch scheinend stehen sie mit Mutter und Brüderchen im Freibad Wilmersdorf und genießen den ersten Badetag der Saison. Am Sonnabend gab es dafür in drei Berliner Bädern den großen Startschuss. Neben Wilmersdorf eröffneten auch das Bad am Olympiastadion und Kreuzberg (Prinzenbad).

Die Hellwegers sind gerade von der Ostküste der USA nach Berlin gezogen und sind von den Freibädern in Berlin begeistert. "So eine Möglichkeit zum Freibaden ist mit den USA nicht vergleichbar. In Boston hätten wir dafür 25 bis 30 Dollar pro Person gezahlt, hier sind es gerade mal drei Euro. Eine Freibadkultur mit derlei Entspannung gibt es dort nicht. "Ich nenne Baden in Berlin Luxuskultur", so Papa Ferdinand. Klar, dass bei diesem Wetter der kleine Mario das kühle Nass gleich testen wollte und Papa musste hinterher. Danach sagt er: "Es ist herrlich warm. Wer es einmal probiert, wird es nicht bereuen."

Die Badleitung in Wilmersdorf zeigte sich vom ersten Gästeansturm positiv überrascht. Die Bademeister stünden mit geschärftem Blick bereit. Die Liegewiesen sind grün, frisch gemäht und das Wetter sei perfekt. Das Wasser hat angenehme 24 Grad, somit bestünde für Frostbeulen keine Sorge. Damit das so bleibt, werden die Becken im Bad bereits seit anderthalb Wochen beheizt.

Mit Saisonbeginn gibt es auch die ersten Qualitätskontrollen in den Bädern. Und die sind streng, erzählen die Mitarbeiter in Wilmersdorf. Nach dem letzten Frost werden die Becken und Rohre gereinigt sowie instand gesetzt und wieder mit normalem Trinkwasser befüllt. Vor knapp drei Wochen kam das Gesundheitsamt und nahm dann Proben aus dem Sanitärbereich, vom Pool und weiteren Nassbereichen. Erst wenn sie grünes Licht geben, darf das Bad seine Schotten für Besucher öffnen.

Auch an anderen Berliner Gewässern werden jetzt Vorproben genommen. "Zum Beginn der Badesaison am 15. Mai veröffentlichen wir die ersten offiziellen Ergebnisse für die Badestellen", sagte Silvia Kostner, Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso). Bis zum Ende der Saison am 15. September werden alle zwei Wochen im Auftrag des Lageso 39 Badestellen überwacht. Die Experten untersuchen das Vorkommen von Keimen, die Sichttiefe und die Wassertemperatur. Zudem wird das Baden auch an Seebädern wie dem Wannsee, Müggelsee sowie ausgewiesenen Stellen an Havel und Dahme erlaubt sein. In der letzten Sitzung des Ausschusses Wasserrettung wurde berichtet, dass die Einsatzzahlen dort im Vorjahr 2017 pauschal deutlich zurückgegangen sind.

Das Strandbad Wannsee läutet an diesem Wochenende mit der "Globeboot"-Messe die Outdoor-Saison ein. Auch am Sonntag können dort mehr als über 60 Bootsmodelle, Stand-up-Boards sowie 120 Zelte besichtigt und getestet werden. Der Eintritt zur Messe ist frei. Das Strandbad selbst hat bereits seit Karfreitag für das Sonnenbaden geöffnet, richtig los geht der Schwimmbetrieb am Montag. Das Strandbad Lübars ist schon seit Freitag geöffnet.

Am 1. Mai folgen acht weitere Bäder: das Sommerbad Lichterfelde, die Strandbäder Friedrichshagen, Jungfernheide, Orankesee, Grünau, Plötzensee, Wendenschloß und Halensee. Weitere Bäder sollen dann am 2. Juni öffnen.