Ein Gemeindemitglied betet in der neu eröffneten Al-Farouk-Moschee in Potsdam.

Kommunen Neue Moschee in Potsdam eröffnet

Potsdam. Muslime in Potsdam haben einen neuen Gebetsraum. Die Moschee wurde am Samstag im Gebäude eines ehemaligen Heizhauses in der Innenstadt eröffnet. Die Stadt habe gemeinsam mit dem Imam den Gebetsraum übergeben, sagte der Sozialbeigeordnete der Stadt, Maike Schubert, auf Anfrage.

Dem neuen Ort ging eine zähe und lange Suche voran. Der bisherige Gebetsraum der Al-Farouk-Moschee war für die wachsende muslimische Gemeinde viel zu eng geworden. Übergangsweise waren die Gebete freitags sogar in die Tropenhalle der Potsdamer Biosphäre verlegt worden. Der neue Gebetsraum soll rund 200 Menschen Platz bieten.

Schubert zeigte sich zufrieden mit der jetzigen Lösung. Es gehe nun in einem nächsten Schritt um den Dialog zwischen der muslimischen Gemeinde mit den Anwohnern und anderen religiösen Gemeinschaften.

( dpa )