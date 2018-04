Fahrkartenkontrolleure von Vermummten attackiert

Berlin. Mehrere vermummte Täter haben in Berlin-Kreuzberg drei Fahrkartenkontrolleure angegriffen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verfolgten die Kontrolleure am Freitagabend in der Reichenberger Straße einen Schwarzfahrer, als sie plötzlich aus einem Mietshaus heraus von mehreren vermummten Angreifern mit Tritten, Schlägen und Flaschen attackiert wurden. Einem der Kontrolleure wurde der Dienstausweis entrissen. Anschließend flüchteten die Täter den Angaben nach in ein angrenzendes Mietshaus und einen Buchladen. Alarmierte Polizisten nahmen zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 24 bis 31 Jahren auf dem Dach des Hauses fest. Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen wird, ermittelt der Staatsschutz.

( dpa )