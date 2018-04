Autofahrer verletzen 91-Jährige und Motorradfahrer schwer.

Berlin. Eine 91 Jahre alte Fußgängerin und ein 31 Jahre alter Motorradfahrer sind in Berlin von unachtsamen Autofahrern angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die 91-Jährige am Freitag in Hakenfelde von einem rückwärts ausparkenden Auto erfasst. Die 72 Jahre alte Fahrerin hatte die Seniorin übersehen. Die 91-Jährige wurde mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus gebracht.

In Moabit wurde ebenfalls am Freitag ein Motorradfahrer von einem wendenden Pkw angefahren. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 31-Jährige den Angaben nach schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Erst am Donnerstag waren innerhalb eines Tages vier Radfahrer durch unachtsame Autofahrer so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

( dpa )