Baumblütenfest in Werder beginnt

Werder/Havel. Riesiges Volksvergnügen in der Kleinstadt: Heute startet das 139. Baumblütenfest in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark). Bis zum 6. Mai wird es vermutlich wieder hunderttausende Besucher zu dem Fest vor den Toren Potsdams ziehen, bei dem traditionell der Obstwein in Strömen fließt. Zum Auftakt am Samstag um 13.00 Uhr gibt es wieder einen bunten Umzug durch die Stadt.

Kurz vor Beginn des Baumblütenfestes kam es zu Irritationen. So zeigte sich Werders Stadtverwaltung verärgert über die Ankündigung der Bahn, dass an diesem Wochenende einige Sonderzüge krankheitsbedingt ausfallen würden.

