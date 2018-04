Luftfahrtmesse ILA öffnet für Privatbesucher

Berlin. Anzug- und Uniformträger haben ihre Zeit gehabt, jetzt öffnet die Luftfahrtmesse ILA für alle: Heute und morgen (10 bis 18 Uhr) steht sie allen Interessierten offen. Zu sehen sind rund 200 Fluggeräte von großen Transport- und Passagierflugzeugen bis zu wendigen Drohnen.

Rund 1100 Aussteller aus 41 Ländern zeigen in Schönefeld ihre Neuheiten aus Luft- und Raumfahrt. Seit der Eröffnung am Mittwoch war die Messe zunächst Fachleuten vorbehalten. Bis zum Abschluss am Sonntagabend werden insgesamt 150 000 Besucher auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) erwartet.