Generalmusikdirektor soll nach Kritik gehen: Beurlaubung

Cottbus. Nach wachsender Kritik am Führungsstil des Generalmusikdirektors am Staatstheater Cottbus, Evan Alexis Christ, will sich das Theater offensichtlich von ihm trennen. Der Vorstandsvorsitzende der sich um den Theaterbetrieb kümmernden Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus – Frankfurt (Oder), Martin Roeder, erklärte am Freitag: "Evan Alexis Christ ist als Generalmusikdirektor des Staatstheaters Cottbus bis zum Ende der Spielzeit beurlaubt; wir streben die Beendigung des Arbeitsverhältnisses an." In den vergangenen Wochen war aus der Belegschaft Kritik an Christ öffentlich geworden. Die Rede ist von cholerischen Ausfällen.

( dpa )