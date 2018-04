Rücktritt von Intendant: Vertrauen des Ensembles verloren

Cottbus. Der Intendant des Staatstheaters Cottbus, Martin Schüler, hat seine Rücktrittspläne mit verlorenem Vertrauen des Ensembles begründet. In einer persönlichen Erklärung Schülers hieß es am Freitag: "Leidenschaftlich um künstlerische Perfektion und den Erfolg für das Theater bemüht, habe ich die wachsenden Nöte des Ensembles und die Zwänge, unter denen Leistungen erbracht wurden, aus dem Blick verloren. Ich habe die wichtigste Grundlage der Zusammenarbeit - das Vertrauen des Ensembles - verloren." Hintergrund des Chaos am Staatstheater ist Kritik aus der Belegschaft am Führungsstil des Generalmusikdirektors Evan Alexis Christ. Die Rede ist von cholerischen Ausfällen. Am Donnerstag wurden die Rücktrittspläne Schülers bekannt.

( dpa )